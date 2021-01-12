«عبدالعال» يغادر مبنى البرلمان بعد حلف اليمين

غادر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، منذ قليل، مبنى البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية التي تترأسها الكاتبة فريدة الشوباشي.وأشارت المصادر البرلمانية أن المستشار حنفي الجبالي، هو المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، بعد توافق القوى السياسية وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء على اختياره.وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام الفردي، اليمين الدستورية، وبدأ أعضاء المجلس المنتخبون بنظام القائمة والمعينون أداء اليمين، ويعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.