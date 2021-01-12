«عبدالعال» يغادر مبنى البرلمان بعد حلف اليمين
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:26 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
غادر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، منذ قليل، مبنى البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية التي تترأسها الكاتبة فريدة الشوباشي.
وأشارت المصادر البرلمانية أن المستشار حنفي الجبالي، هو المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، بعد توافق القوى السياسية وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء على اختياره.
وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام الفردي، اليمين الدستورية، وبدأ أعضاء المجلس المنتخبون بنظام القائمة والمعينون أداء اليمين، ويعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وأشارت المصادر البرلمانية أن المستشار حنفي الجبالي، هو المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، بعد توافق القوى السياسية وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء على اختياره.
وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام الفردي، اليمين الدستورية، وبدأ أعضاء المجلس المنتخبون بنظام القائمة والمعينون أداء اليمين، ويعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.