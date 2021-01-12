مؤلف «لن أعيش في جلباب أبي» يكشف عن أجره في المسلسل

أثار أبطال وصناع مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبي» الجدل، خلال ظهورهم مساء أمس في حلقة من برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس على قناة «دي إم سي»، خاصة فيما يتعلق بنقطة الأجور.وقال المؤلف مصطفى محرم، إن أجره كان الأعلى بين المتواجدين، حيث كان يتقاضى 3 آلاف جنيه عن كل حلقة في 36 حلقة قدمهم في المسلسل، وكان وقتها الدولار يساوي 3.40 جنيها، أي أن أجره يساوي حاليا 500 ألف جنيه.يذكر أن مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" قدم من بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، والنجم محمد رياض، والفنانة المعتزلة حنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، ومؤمن حسن ومصطفى متولي وعبد الرحمن أبو زهرة.