طوارئ في ماليزيا قبل فرض قرارات إغلاق جديدة لمكافحة كورونا

أعلنت السلطات الماليزية حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء، لمواجهة "خطر وباء كوفيد19-"، الذي قال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أنه "صار بصورة مباشرة يشكل تهديدا كبيرا على الحياة الاقتصادية لمواطني هذه الدولة".ويأتي الإعلان بعد أقل من يوم واحد من إعلان حكومة محي الدين إعادة فرض قرارات الإغلاق في العديد من المناطق، ومن بينها مدينة كوالالمبور الأكبر في البلاد، وذلك لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، كرد فعل على ارتفاع أعداد حالات الاصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.ويأتي إعلان ملك ماليزيا، عبد الله، للقرار المفاجئ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد عقده اجتماع في اليوم السابق مع محي الدين، الذي طلب خلال الاجتماع إعلان حالة الطوارئ.