سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

سعر الحديد اليوم في مصر

سعر الحديد اليوم في مصر





7 - سعر حديد العشرى للصلب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق



بلغ سعر حديد العشرى للصلب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق نحو 13300 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله الأسبوع الماضي.

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استقر سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق، حيث سجل 13400 جنيه للطن.7 - سعر حديد العشرى للصلب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواقبلغ سعر حديد العشرى للصلب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق نحو 13300 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله الأسبوع الماضي.

، استقرت الخامات العالمية للحديد " البليت " في بورصة المعادن ليستقر معاها أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق المصرية، للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بلغ متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر بما يتراوح بين 13400 - 13650 جنيه للطن أرض مصنع.ولم تعلن أي شركة أو مصنع عن أي أسعار جديدة للحديد خلال الأسبوع الجاري، نتيجة حدوث أي تأثيرات على السوق العالمية ليستدعي للتغير في الأسعار بالأسواق، ليستقر سعر طن الحديد، مع تأكيد التجار على صعوبة توقيع الأسعار لأنها مرتبطة بالبورصة العالمية، كما أن اغلب التجار لديهم حذر في ارتداد الأسعار للتراجع.ويعرض لكم " الدستور " كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق المصرية.1 - سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواقاستقر سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق، ليبلغ نحو 13654 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.2 - سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواقوبلغ سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو شيمة بلغ 13550 جنيه للطن.3 - سعر حديد الجارحي اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواقشهد سعر حديد الجارحي اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق حالة من الاستقرار، حيث بلغ 13450 للطن تسليم أرض مصنع.4 - سعر حديد بشاي للصلب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواقوسجل سعر حديد بشاي للصلب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق، حيث بلغ 13450 جنيه للطن.5 - سعر حديد السويس للصلب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواقشهدت أسعار حديد السويس للصلب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق حالة من الثبات في الأسعار، وسجل 13550 جنيه للطن.6 - سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بالأسواق