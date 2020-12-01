أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-12-2020
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:43 ص
يُقدم «الدستور» أسعار مواد البناء في مصر، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع بالأسواق المحلية.
شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، استقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وقلة الطلب عليها.
وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الحديد والأسمنت تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق.
وأضاف «الزيني»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار مواد البناء تشهد استقرار بسبب الركود، بعد ارتفاع في أسعار الحديد بقيمة 500 جنيه للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الماضي؛ ليسجل الارتفاع نحو 1000 جنيه للطن في خلال أسبوع واحد.
وتابع «الزيني» أن أسعار الحديد للمستهلك تبدأ من 11300 جنيه للطن وحتى 11500 جنيه، بعد أن سجلت أسعار الحديد أرض المصنع أطوال ولفائف نحو 11100 جنيه، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
وكانت مجموعة بشاي للصلب، قد أعلنت عن سعر حديد التسليح اعتبارًا من 27 نوفمبر 2020 بسعر 11100 جنيه مصري، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.
وجاءت أسعار السويس للصلب، أرض المصنع بنحو أطوال ولفائف 11000 جنيه، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
وقالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت تراوحت ما بين 650 - 680 جنيهًا تسليم أرض مصنع، حيث يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيهًا للطن، والجبس 550 - 650 جنيهًا للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.
وسجلت أسعار حديد التسليح 10100 - 10600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800 جنيه للطن.
زاد سعر الطن بشركة حديد عز إلى 10600 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد شركة بشاي للصلب وحديد المصريين والسويس للصلب إلى 10450 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.
وزاد سعر الطن إلى 10600 جنيه، وهناك أسعار بـ10450 جنيهًا للطن.
الحديد سعر المصنع 10100-10600 جنيه للطن.
الحديد سعر المستهلك 10300-10800 جنيه للطن.
شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، استقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وقلة الطلب عليها.
وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الحديد والأسمنت تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق.
وأضاف «الزيني»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار مواد البناء تشهد استقرار بسبب الركود، بعد ارتفاع في أسعار الحديد بقيمة 500 جنيه للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الماضي؛ ليسجل الارتفاع نحو 1000 جنيه للطن في خلال أسبوع واحد.
وتابع «الزيني» أن أسعار الحديد للمستهلك تبدأ من 11300 جنيه للطن وحتى 11500 جنيه، بعد أن سجلت أسعار الحديد أرض المصنع أطوال ولفائف نحو 11100 جنيه، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
وكانت مجموعة بشاي للصلب، قد أعلنت عن سعر حديد التسليح اعتبارًا من 27 نوفمبر 2020 بسعر 11100 جنيه مصري، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.
وجاءت أسعار السويس للصلب، أرض المصنع بنحو أطوال ولفائف 11000 جنيه، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
وقالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت تراوحت ما بين 650 - 680 جنيهًا تسليم أرض مصنع، حيث يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيهًا للطن، والجبس 550 - 650 جنيهًا للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.
وسجلت أسعار حديد التسليح 10100 - 10600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10300 - 10800 جنيه للطن.
أسعار مواد البناء اليوم في مصر.. سعر الحديد
زاد سعر الطن بشركة حديد عز إلى 10600 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد شركة بشاي للصلب وحديد المصريين والسويس للصلب إلى 10450 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.
وزاد سعر الطن إلى 10600 جنيه، وهناك أسعار بـ10450 جنيهًا للطن.
الحديد سعر المصنع 10100-10600 جنيه للطن.
الحديد سعر المستهلك 10300-10800 جنيه للطن.