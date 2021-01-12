الشرطة الألمانية تفكك «أوسع» موقع إلكتروني للبيع في العالم

أعلنت النيابة العامة في كوبلنتس بغرب ألمانيا اليوم الثلاثاء، تفكيك "أوسع" موقع إلكتروني في العالم لبيع المخدرات والأوراق والعملة المزورة على "الإنترنت المظلم" (دارك ويب).وأضافت النيابة العامة في بيان أنه تم إلقاء القبض على مشغّل الموقع الذي عرف عنه المحققون بأنه "أوسع" موقع للبيع في العالم، وهو أسترالي عمره 34 عاما، على الحدود الألمانية الدنماركية، مشيرة إلى ضبط "أكثر من عشرين خادما في مولدافيا وأوكرانيا".