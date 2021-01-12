نائب يطالب رئيس هيئة قناة السويس بمراجعة تطبيق الرسوم بالجنيه المصري

قال عصام دياب عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، خلال لقائه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه من الضروري رفع كفاءة مياه الشرب بالإسماعيلية لمنع الضرر على المواطن من أمراض الكلى والفشل الكلوي.وطرح النائب أثناء اللقاء فكرة تطبيق دفع رسوم قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار لرفع كفاءة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبيه، على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي للحفاظ على الاحتياطي النقدي من الدولار.وأشار أثناء اللقاء إلى أهمية أن تكون التعيينات بهيئة قناة السويس وشركاتها لأبناء محافظة الإسماعيلية، خاصة وهناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب داخل المحافظة.ووعد الفريق أسامة ربيع أثناء اللقاء بمراجعة كل طلبات النواب فيما يخص الإسماعيلية وعقد لقاءات دورية مع النواب للمتابعة والمناقشة فيما هو قادم لمستقبل محافظة الإسماعيلية.