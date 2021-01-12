نائب يطالب رئيس هيئة قناة السويس بمراجعة تطبيق الرسوم بالجنيه المصري
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:06 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
قال عصام دياب عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، خلال لقائه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه من الضروري رفع كفاءة مياه الشرب بالإسماعيلية لمنع الضرر على المواطن من أمراض الكلى والفشل الكلوي.
وطرح النائب أثناء اللقاء فكرة تطبيق دفع رسوم قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار لرفع كفاءة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبيه، على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي للحفاظ على الاحتياطي النقدي من الدولار.
وأشار أثناء اللقاء إلى أهمية أن تكون التعيينات بهيئة قناة السويس وشركاتها لأبناء محافظة الإسماعيلية، خاصة وهناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب داخل المحافظة.
ووعد الفريق أسامة ربيع أثناء اللقاء بمراجعة كل طلبات النواب فيما يخص الإسماعيلية وعقد لقاءات دورية مع النواب للمتابعة والمناقشة فيما هو قادم لمستقبل محافظة الإسماعيلية.
وطرح النائب أثناء اللقاء فكرة تطبيق دفع رسوم قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار لرفع كفاءة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبيه، على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي للحفاظ على الاحتياطي النقدي من الدولار.
وأشار أثناء اللقاء إلى أهمية أن تكون التعيينات بهيئة قناة السويس وشركاتها لأبناء محافظة الإسماعيلية، خاصة وهناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب داخل المحافظة.
ووعد الفريق أسامة ربيع أثناء اللقاء بمراجعة كل طلبات النواب فيما يخص الإسماعيلية وعقد لقاءات دورية مع النواب للمتابعة والمناقشة فيما هو قادم لمستقبل محافظة الإسماعيلية.