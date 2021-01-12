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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد مسيرة نجاحات بالسويس.. تعرف على مدير أمن الجيزة الجديد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:27 ص
اللواء رجب عبدالعال
اللواء رجب عبدالعال
عمرو المزيدي
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شهدت حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدة قيادات من ضمنهم اللواء رجب عبدالعال، بنقله من مدير أمن السويس، لتولي منصب مدير أمن الجيزة.

يعتبر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير، من أبرز القيادات الأمنية، حيث تولى منصب مدير أمن السويس، في شهر ديسمبر عام 2019.

وعمل عبد العال في مديرية أمن القاهرة لعدة سنوات، تقلد خلالها العديد من المناصب، حتى وصل إلى منصب نائب مدير أمن القاهرة، لقطاع الشمال سنة 2017، ومساعدا لمدير الأمن.

وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حركة تنقلات محدودة شملت كل من تعيين اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد عبدالتواب مديرا لمباحث الجيزة، واللواء محمود أبو عمره مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء طارق صابر مساعد الوزير للأحوال المدينة، واللواء محمد الألفي مديرا لأمن السويس، واللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير لأمن الجيزة واللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبدالحميد مدير لأمن الأقصر.

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