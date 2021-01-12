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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أسترازينيكا» تطلب ترخيص لقاحها ضد «كورونا» في أوروبا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:18 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هبه محمد
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تقدمت وكالة الأدوية الأوروبية أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء، بطلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، بحسب قناة «سكاي نيوز».

وأعلنت «أسترازينيكا» البريطانية، أنها بدأت دمج اللقاح الروسي «سبوتنيك V» مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان سابق، إنه من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى، وفقًا لما نقلته «رويترز».

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