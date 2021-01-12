«أسترازينيكا» تطلب ترخيص لقاحها ضد «كورونا» في أوروبا

تقدمت وكالة الأدوية الأوروبية أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء، بطلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، بحسب قناة «سكاي نيوز».وأعلنت «أسترازينيكا» البريطانية، أنها بدأت دمج اللقاح الروسي «سبوتنيك V» مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس كورونا.وقالت الشركة في بيان سابق، إنه من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى، وفقًا لما نقلته «رويترز».