الطاقة الذرية الإيرانية: تغطية الاحتياجات من الماء الثقيل والتصدير لـ8 دول
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:28 ص
وكالاتطباعة
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كماولندي، أن طهران تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلًا عن التصدير إلى ثماني دول.
وأكد المتحدث - تصريحات تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» - أن تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف.
وأشاد بتعامل بلاده مع الاتفاق النووي حتى بعد الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب منه.
وأكد المتحدث - تصريحات تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» - أن تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف.
وأشاد بتعامل بلاده مع الاتفاق النووي حتى بعد الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب منه.