الطاقة الذرية الإيرانية: تغطية الاحتياجات من الماء الثقيل والتصدير لـ8 دول

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كماولندي، أن طهران تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلًا عن التصدير إلى ثماني دول.وأكد المتحدث - تصريحات تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» - أن تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف.وأشاد بتعامل بلاده مع الاتفاق النووي حتى بعد الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب منه.