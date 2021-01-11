اجتماع مغلق لقيادات «مستقبل وطن» لبحث تشكيل هيئته البرلمانية

تعقد الآن الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، اجتماعًا مغلقًا بمقر ائتلاف دعم مصر بالتجمع الخامس، وذلك لبحث الأداء الحزبى خلال الدورة البرلمانية الحالية والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية.يشارك في الاجتماع نواب رئيس الحزب وعدد من القيادات أبرزهم النائب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد السجينى.