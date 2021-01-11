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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اجتماع مغلق لقيادات «مستقبل وطن» لبحث تشكيل هيئته البرلمانية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:40 م
اجتماع قيادات مستقبل
اجتماع قيادات مستقبل وطن
أشرف لاشين
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تعقد الآن الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، اجتماعًا مغلقًا بمقر ائتلاف دعم مصر بالتجمع الخامس، وذلك لبحث الأداء الحزبى خلال الدورة البرلمانية الحالية والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية.

يشارك في الاجتماع نواب رئيس الحزب وعدد من القيادات أبرزهم النائب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد السجينى. 

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