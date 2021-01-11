تستمر عمليات البحث من جانب المعلمين حول منصة المعلم للتدريب عن بعد.. الاستعلام عن كادر ترقيات 2021، وذلك عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة منذ بدء فتح الباب للتقديم في كادر الترقيات 2020، لدفعة 2014 لجامعة الأزهر، والتربية والتعليم خلال الأيام الماضية من يناير الجاري 2021، ويشار إلى أن هناك ما يزيد عن 500 ألف معلم في انتظار الحصول على كادر المعلمين.





منصة المعلم للتدريب عن بعد.. الاستعلام عن كادر ترقيات 2021

ويمكن للمواطنين الذين يبحثون عن منصة المعلم للتدريب عن بعد الدخول عبر الرابط الآتي: pat.edu.eg ، حيث أكدت الأكادمية المهنية على المعلمين الدخول عبر موقعها الرسمي لمعرفة أماكن وموعد تدريبات المعلمين، وذلك عن طريق التسجيل للموقع عبر الرقم السري والكود الخاص بالمعلم، حيث يقوم المعلم بعد الانتهاء من تلك الخطوات يطبع اخطار الترقي بنظام كادر المعلم.





شروط التقديم لـ ترقي كادر المعلمين

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين شروط لاختبارات كادر المعلمين وهي: أن يكون المعلم مضى عليه خمس سنوات في الوظيفة، وأن يقدم تقريرين عن أدائه في العام، ويقدم المعلم ملف عن إنجازاته وبه كافة البيانات الخاصة به.





المستندات المطلوبة لترقيات المعلمين

حددت أكاديمية المهن التعليمية، عدد من الأوراق المطلوبة لدخول اختبارات الترقيات الخاصة بالكادر للمعلمين وهي: سيرة ذاتية خاصة بأحوال المعلم الكترونية ومعتمدة من شئون العاملين، إضافة إلى صورة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.





وتتضمن الأوراق أيضا شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية، كما يقدم المعلم إفادة مصورة من هيئة تعليم كبار بمحو أمية 10 من المواطنين باستثناء هذا الشرط حيث ينطبق على المعلمين بمسابقة 30 ألف فقط، ولا ينطبق على كل المعلمين، وأن يقدم المدرس الذي يريد الحصول على ترقية كادر المعلمين شهادة تفيد حصوله على دورة الحاسب الآلي ICDL





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