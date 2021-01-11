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تكنولوجيا

تفاصيل تحديث واتساب الجديد 2021 وأهم المميزات في فبراير المقبل

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:23 م
واتساب
واتساب
أحمد عوض
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يبحث كثيرون عن شروط تحديث واتساب الجديد 2021 وأهم المميزات في فبراير المقبل، حيث لقي تطبيق التراسل الفوري الواتس اب اهتمامًا عريضًًا بعد نية تغييرات في سياسة الخصوصية، الأمر الذي يجيز له استخدام بيانات المستخدمين مع تطبيق "الفيسبوك"، ما تسبب في غضب الكثير من مستخدمي التطبيق الشهير.

 تحديث واتساب الجديد 2021

في هذا السياق، أعلم تطبيق الواتساب المستخدمين بوجود تغييرات جديدة سوف تطرأ على التطبيق، ويتطلب هذا الموافقة على هذه السياسة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير المقبل، وبعد ذلك التاريخ، سيكون على المستخدمين قبول التحديث الجديد حتى يتمكنوا من استخدام "الابليكيشن"، وإلا لن يستطيع من استعماله.

تحميل واتساب بلس 2021

يتجه العديد من عشاق استخدام تطبيق "الواتس آب" إلى البحث عن مزيد من التحميلات نظرا لوجود أكثر من رقم مختلف، حيث يتيح التطبيق الرسمي للواتس آب إلى وجود رقم واحد فقط.

واتساب بلس الذهبي 2021

يصدر بشكل شهري تحديث جديد لهذا التطبيق نظرا لعرضه عدد من المميزات المختلفة، ولكن توجد العديد من التحذيرات التي توضع في إعدادات الهواتف تشير إلى خطورة تحميل تطبيقات من مصادر مجهولة.

رسالة الواتساب

جاء في رسالة الخصوصية الجديدة التي ظهرت للمستخدمين:" يقوم تطبيق واتس آب بتحديث شروطه وسياسات الخصوصية الخاص به، وتتضمن التحديثات الرئيسية مزيدا من المعلومات حول خدمة واتس آب، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة به، وكيفية الشراكة مع فيس بوك لتقديم عمليات دمج عبر منتجات شركة فيس بوك".

بدائل تطبيق الواتساب

يوجد العديد من التطبيقات البديلة التي يمكن أن يلجأ إليها المستخدمين بدلا من واتس آب ونرصد أهمها في السطور التالية:

-Signa: يتميز بعدد من الوسائط المختلفة مثل "الصور أو الفيديوهات" ولكن يجب أن يقوم المستخدم بإدخال كلمة مرور للدخول إلى التطبيق.

-Vibe: يسمح هذا التطبيق بحذف المحادثات المرسلة لإخفائها من "الدردشات " المتعددة، كما أنه يتيح ميزة "الدردشة الخفية" لعدم إظهارها، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق رمز شخصي، الأمر الذي يسمح حماية للمحادثات المتبادلة بين الأشخاص.

-Hike Messenger: يعد بديل للواتساب لدى عدد من الأشخاص، حيث يوفر خاصية الحماية الخاصة بخصوصية الهواتف والمحادثات.

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