تطبيق واتس آب يضيف خاصية جديدة لتسهيل التسوق الإلكترونى

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب المملوك لشركة فيسبوك خاصية جديدة تتيح للمستخدمين طلب عدة منتجات من أي شركة في رسالة واحدة عبر التطبيق.ومن خلال الخاصية الجديدة التي تحمل اسم "أضف إلى عربة التسوق" (آد تو كارت) يمكن للمستخدم تصفح أي كتالوج واختيار عدة منتجات وإرسال الطلبية إلى الشركة في رسالة واحدة. ويقول تطبيق واتس آب إن هذه الخاصية ستسهل على الشركات استمرار متابعة الاستفسار عن الطلبيات وإدارة طلبات العملاء واتمام الصفقة.وخاصية "آد تو كارت" متاحة حاليًا لمستخدمي واتس آب على مستوى العالم وهي تعمل بالتوافق مع خاصية الكتالوج الموجودة حاليًا والتي تم إطلاقها في العام الماضي.ويمكن للمستخدمين البحث عن السلع التي يريدونها في الكتالوجات المتاحة على خاصية كتالوج في تطبيق واتس آب ثم نقلها إلى قائمة "أضف إلى عربة التسوق"، وبمجرد اكتمال القائمة يمكن للمستخدم إرسالها إلى الشركة كرسالة واحدة.وقالت شركة واتس آب في بيان "سنقدم خاصية التسوق الجديدة على تطبيق واتس آب في العالم فورًا لتكون متاحة خلال موسم تسوق عطلة عيد الميلاد.. خاصية التسوق ممتازة عند التسوق من شركة تعرض سلعا متعددة مثل المطاعم أو متاجر الملابس".وبحسب واتس آب فإن المزيد والمزيد من الشركات الصغيرة تعتمد حاليًا على تطبيق التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتها وتوسيع نشاطها.