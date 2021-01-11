إيران: لن نطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران بهروز كمالوندي، اليوم الإثنين، إنه سيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة ببروتوكول برنامجها النووي، ولن يتم طرد المفتشين حال تعليق البروتوكول الإضافي.وأوضح كمالوندي أنه "حسب القانون إذا لم يتم رفع العقوبات، فسيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي خلال الفترة المحددة، وهذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضاف: "في الواقع لدينا عمليات تفتيش على مستويات مختلفة، أحدها عبارة عن تفتيش وقائي والآخر وفقًا للبروتوكول الإضافي، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول".وكان أحمد أميرآبادي فراهاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، قد قال، السبت، إنه إذا لم ترفع العقوبات عن طهران بحلول مارس فإنها ستقوم بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي له، الإثنين، أن "المادة 6 من قانون رفع العقوبات الذي أقره البرلمان يتضمن إنهاء الالتزامات الخارجة عن إطار إجراءات الضمان في حال عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها، وهذا لا يعني طرد المفتشين".واتهم خطيب زاده الترويكا الأوروبية "بريطانيا وألمانيا وفرنسا" بعدم العمل بواجباتها تجاه الاتفاق النووي، وشاركت أميركا في خرق الاتفاق، حسب تعبيره.