تركيا تقدم عرض رسمي لليونان لاستئناف المحادثات

أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم الإثنين، عن تقديم عرض رسمي لليونان لاستئناف المحادثات الشهر الحالي، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجي اليونانى نيكوس ديندياس، إن الخطاب الذى استخدمه المسؤولون الأتراك وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار بشأن المشكلة القبرصية غير مجد.وأوضح ديندياس أن اليونان ستشارك في اجتماع غير رسمي خماسي الأطراف بتنسيق كامل مع جمهورية قبرص، إذا تم عقده من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية.وأكد ديندياس أن موقف الحكومة اليونانية بشأن حل المشكلة القبرصية ثابت على أساس اتحاد فيدرالي ذو منطقتين وطائفتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمكتسبات الأوروبية.