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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتحار ضابط شرطة عقب يومين من اقتحام الكونجرس

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:35 ص
جثة
جثة
مروة عنبر
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أقدم ضابط شرطة كان موجودا خلال اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى الأربعاء الماضى، على الانتحار عقب يومين من الاقتحام.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في قوة إنفاذ القانون، بأن الضابط عثر عليه منتحرا بعد يومين من الهجوم على الكونجرس.

كما أبلغت إدارات الشرطة فى فرجينيا وواشنطن عددا من أفرادها باعتبار أنفسهم فى إجازة إدارية، بينما تفحص السلطات ما إذا كانوا قد شاركوا فى أعمال غير قانونية خارج أوقات العمل، وفقا للصحيفة.

وقالت إدارتا الإطفاء فى فلوريدا ونيويورك إنهما أبلغتا السلطات الاتحادية أن بعض أفرادها ربما كانوا حاضرين عندما اقتحم مثيري الشغب مبنى الكونجرس، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية.

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