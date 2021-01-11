قرار جديد لوزارة التموين بشأن المخابز في مصر 2021

وزارة التموين والتأمينات الاجتماعية 2021 وتتحمل الدولة ممثلة فى الوزارة تكلفة التأمينات الاجتماعية على عمال المخابز حرصًا على مد مظلة التأمينات لهذه الفئة الهامة من المجتمع ودعمًا لاستقرارهم إجتماعيًا.



كما تم زيادة عدد الأرغفة المنتجة من الچوال الواحد لتصل إلى ١٤٥٠ رغيف بدلًا من ١٢٥٠ رغيف لزيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة.



وتوحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين و لضمان إحكام الرقابة.



المحافظة على ثوابت منظومة الخبز ومن أهمها سعر رغيف الخبز ثابت بخمس قروش على بطاقة التموين وتحمل الوزارة فارق التكلفة، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة للمواطن يوميًا.

قد يهمك أيضا: رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد على بطاقة التموين



وتتحمل الدولة ممثلة فى الوزارة تكلفة التأمينات الاجتماعية على عمال المخابز حرصًا على مد مظلة التأمينات لهذه الفئة الهامة من المجتمع ودعمًا لاستقرارهم إجتماعيًا.كما تم زيادة عدد الأرغفة المنتجة من الچوال الواحد لتصل إلى ١٤٥٠ رغيف بدلًا من ١٢٥٠ رغيف لزيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة.وتوحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين و لضمان إحكام الرقابة.المحافظة على ثوابت منظومة الخبز ومن أهمها سعر رغيف الخبز ثابت بخمس قروش على بطاقة التموين وتحمل الوزارة فارق التكلفة، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة للمواطن يوميًا.

قررتالموافقة على عقد اجتماع موسع بمشاركة مديرية تموين القاهرة، بالغرف التجارية شعبة المخابز، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الثانية مساءا، وذلك بحضور ممثلي الوزارة، وممثلي مباحث التموين، ومندوب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلي مصلحة الضرائب ومدير مديرية تموين القاهرة.الاجتماع سيتناول العديد من المشاكل الهامة بين وزارة التموين والشعبية وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالمخابز، وهو ما لم يتم حتى الآن.وكان قد أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن مد مظلة التأمينات للعاملين بالمخابز وقد كشف الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين في تصريح سابق لـ "الدستور" أن الوزارة اتخذت عدد من القرارات الهامة بشأن المخابز فقد تمت الموافقة على مطالب الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية بإعادة احتساب التكلفة الإنتاجية وزيادتها من ٢١٣ جنيه إلى ٢٦٥ جنيه للچوال الواحد.