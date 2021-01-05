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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد على بطاقة التموين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:22 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد على بطاقة التموين، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى وقت سابق، عن موقع إلكتروني لتسجيل إضافة مواليد لبطاقة التموين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المعنية بالتخفيف على المواطن المصري، وتقديم كل وسائل المساعدة لمحدودى الدخل والمواطنين الذين يعانون من سوء الحالة المعيشية والذين يستحقون دعم الدولة لهم، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد على بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيضاف مواليد جدد على بطاقات التموين، من خلال موقع دعم مصر لإضافة مواليد على بطاقة التموين، وهو tamwin.com.eg ، ولديكم خطوات تسجيل إضافة المواليد، لمن يرغب من المواطنين إضافة مواليد على البطاقة التموينية:

- يقوم المواطن المصرى صاحب البطاقة التموينية باختيار المحافظة وتسجيل رقم البطاقة التموينية.

- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لها المواطن.

- اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.

- تسجيل البيانات بشكل صحيح، والضغط على إرسال.

- هناك طريقتان لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الأولى تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر"، والثانية تتم عبر مكتب التموين التابع له المواطن.

تسجيل أرقام المحمول على موقع دعم مصر


يقوم المواطن صاحب البطاقة التموينية بتسجيل أرقام المحمول من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، ولا بد أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة حتى يتمتع بكل الخدمات الإلكترونية، ولا تشترط الوزارة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع دعم مصر للحصول على الدعم، إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.

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