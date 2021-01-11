حزب العمال الكورى الشمالى ينتخب الزعيم كيم جونج أون أمينا عاما له

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية بأن حزب العمال الحاكم في البلاد اختار زعيم الدولة كيم جونج أون أمينا عاما له.وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية، فجر اليوم الإثنين، أن هذا القرار جاء خلال المؤتمر الذي يعقده الحزب الحاكم حاليا.وكان كيم يتولى حتى الآن منصب الأمين الأول للحزب، فيما كان منصب الأمين العام يعود إلى والده الزعيم الراحل كيم جونج إل.