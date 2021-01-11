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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 11-1-2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:48 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 11-1-2021، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التقارير النهائية للتعاملات الصباحية اليوم.

وسجل متوسط سعر العملة الإماراتية اليوم ما يقرب من 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.

محليًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، بينما سجل ارتفاع أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 11-1-2021

سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك عودة بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

واستقرسعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.

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