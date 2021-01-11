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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-1-2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:47 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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تواصل أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-1-2021، استقرارها في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم.

محليًا، استقرت أسعار الذهب في مصر عند نفس مستوياتها أمس وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق اليوم، نحو 811 جنيهًا، وهو نفس سعر التداولات خلال تعاملات أمس.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أول أمس بنسبة 3.39%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-1-2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 927 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 811 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية عند نحو 696 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر ثباتا اليوم ليسجل 6488 جنيه، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27810 جنيهات، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 927 ألف جنيه اليوم.

يشار إلى أن استقرار أسعار الذهب في مصر جاء لعدم وجود تعاملات في بورصة المعادن خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى إغلاق أغلب محال الصاغة للإجازات الأسبوعية والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر أنه كلما ازدادت الأزمات عالميًّا فإن ذلك يؤثر إيجابًا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحة كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة، على العكس منها عالميًّا، إذ تسهم في صعود سعر الذهب والإقبال عليه.

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