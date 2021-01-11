أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-1-2021

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27810 جنيهات، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.



سعر كيلو الذهب عيار 24





بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 927 ألف جنيه اليوم.



يشار إلى أن استقرار أسعار الذهب في مصر جاء لعدم وجود تعاملات في بورصة المعادن خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى إغلاق أغلب محال الصاغة للإجازات الأسبوعية والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



جدير بالذكر أنه كلما ازدادت الأزمات عالميًّا فإن ذلك يؤثر إيجابًا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحة كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة، على العكس منها عالميًّا، إذ تسهم في صعود سعر الذهب والإقبال عليه.



تواصل أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-1-2021، استقرارها في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم.محليًا، استقرت أسعار الذهب في مصر عند نفس مستوياتها أمس وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق اليوم، نحو 811 جنيهًا، وهو نفس سعر التداولات خلال تعاملات أمس.وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أول أمس بنسبة 3.39%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 11-1-2021سعر جرام الذهب اليوم عيار 24ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 927 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 811 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18استقر سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية عند نحو 696 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب.سعر الجنيه الذهب اليوموشهد سعر الجنيه الذهب في مصر ثباتا اليوم ليسجل 6488 جنيه، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.سعر أوقية الذهب عيار 24