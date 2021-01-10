الأنبا إشعياء يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس كيرياكوس

ترأس الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، اليوم، صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس كيرياكوس ويليطه طهطا.واقتصرت صلوات القداس الإلهي على الكهنة وعدد من الشمامسة دون حضور شعبي، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.