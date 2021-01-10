المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تكرم الدكتور محمد الباز (صور)

كرّمت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، برئاسة المستشار إسماعيل الأنصاري ومحمود المستشار الإعلامي للمنظمة، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»؛ تقديرًا وامتنانًا لدوره كأفضل الشخصيات الإعلامية والأدبية والصحفية لعام 2020.وقال الأنصاري، رئيس المنظمة، إن تميز وإبداع ومواهب الدكتور محمد الباز مصدر لسعادة الشعوب والأمم والمجتمعات وقدوة ومنارة للإنسانية وإضافة للحضارة والتاريخ وعنوانا للإتقان والعمل الجاد، موضحًا أن الله خصّ الدكتور الباز بنور العلم والتفوق والنجاح، حيث استنارت به العقول وازدهرت بجهوده الأمم والشعوب والمجتمعات، مؤكدًا على خالص الثناء والامتنان لدوره الصحفي والإعلامي المتميز.وقال المستشار الإعلامي للمنظمة إن الدكتور محمد الباز إعلامي وطني من طراز فريد يقوم بدور توعوي وتثقيفي مهم جدًا للجمهور، خاصة في الملفات والقضايا الشائكة، مثمنًا دوره الكبير في التصدي لمخططات ومؤامرات وأفكار أعداء الداخل والخارج.وأوضح محمود أن الدكتور محمد الباز لديه باع طويل في العمل الإعلامي والصحفي والأدبي الذي أهّله إلى أن يكون أحد أبرز الصحفيين والإعلاميين على الساحتين المصرية والعربية وأن الجميع ينتظر منه الكثير.