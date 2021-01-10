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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية

الأحد 10/يناير/2021 - 08:38 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
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يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية وطرق سداد المخالفات، لإنهاء جميع المخالفات المرور على السيارات، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن مبادرة إحلال السيارات القديمة ويرغب الكثير في إحلال سيارتهم القديمة عن طريق مبادرة وزارة الصناعة.

استعلام مخالفات المرور فى مصر

وتوفر "الدستور" لقرائها رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية.
  • تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية (من هنا).
  • اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.
  • ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.
  • تظهر نافذة فيها ثلاثة اختيارات "مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات".
  • اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.
  • تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.
  • ادخل رقم اللوحة المرورية.
  • اضغط استعلام المخالفات المرورية.

طريقة عمل التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

‎1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة (من هنا).

‏‎2ـ الضغط على أيقونة التظلمات.

‏‎3ـ اختيار تظلمات رخص المركبات.

‏‎4ـ كتابة الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.

‏‎5ـ تظهر على الشاشة كافة مخالفات المرور المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

‏‎6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

‏‎7ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق.

‏‎8ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب. ‏

‎9- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

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