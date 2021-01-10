وتوفر "الدستور" لقرائها رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر من موقع وزارة الداخلية.



‏‎2ـ الضغط على أيقونة التظلمات.‏‎3ـ اختيار تظلمات رخص المركبات.‏‎4ـ كتابة الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.‏‎5ـ تظهر على الشاشة كافة مخالفات المرور المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.‏‎6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».‏‎7ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق.‏‎8ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب. ‏‎9- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.