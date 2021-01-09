يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أنواع السيارات المتاحة للاحلال وقيمة التخريد، منذ انطلاق المعرض الأول الذي نظمه وزارة التجارة والصناعة، لإحلال وتبديل السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين وتحويلها إلى العمل بالغاز يوم 3 حتى 6 يناير، في أرض المعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة نخبة كبيرة من الشركات ورجال الأعمال.

أنواع السيارات المتاحة للاحلال وقيمة التخريد

و حددت وزارة التجارة والصناعة نوعان من السيارات: منها المتقادمة التي يتجاوز عمرها الـ 20 عاما، والنوع الآخر سيارات لم تتجاوز الـ 20 عاما، كما تتضمن أنواع السيارات الأجرة والملاكي والميكروباص، حيث سيتم تحويل 147 ألف سيارة قديمة، حيث حددت الوزارة دفع مبلغ المقدم ليصل إلى 50 ألف جنيه الذي يخصم من إجمالي قيمة السيارة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي الذي يوفر 50% من قيمة تكلفة التشغيل حيث يصل قيمة القسط الشهري 1600 بحد أدنى وذلك للسيارات التي يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه، حيث تصل فترة السداد إلى 10 سنوات.

رابط مبادرة إحلال السيارات القديمة





يمكن للمواطن الذي يرغب في التسجيل عبر مبادرة إحلال السيارات الدخول عبر الرابط الآتى: www.gogreenmasr.com ، ويذكر أنه تم خلال عقد المعرض التسجيل لما يزيد عن 20 ألف سيارة قديمة.

شــروط مبادرة إحلال السيارات القديمة

وضعت وزارة التجارة والصناعة عدد من الشروط للإحلال وتجديد السيارات وهي: أن يكون سن المتقدم يبدأ من 21 حتى 55 سنة، وأن يكون يمتلك رخصة قيادية سارية منذ تاريخ التقديم.

وتشتمل الشروط أيضا أن يكون المتقدم في المبادرة قام بتأدية الخدمة العسكرية، أو تم إعفائه منها، وإلا يكون صدر ضده أحكام في أية قضية جنائية أو مخلة بالشرف، وإلا يتعاطى مخدرات، وأن يتعهد بسداد المبلغ المطلوب منه.





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