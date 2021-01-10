رواندا تمدد حظر التجول الليلي أسبوعين إضافيين بسبب كورونا

ذكرت السلطات الرواندية، أنها ستمدد حظر التجوال بالبلاد بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا لمدة أسبوعين إضافيين، كما حظرت على المركبات العامة والخاصة الدخول إلى العاصمة كيجالي أو الخروج منها والتنقل بين مختلف مقاطعات البلاد.وكان مكتب رئيس الوزراء الرواندي قد أصدر بيانا لاتخاذ تدابير احترازية جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) يسري مفعولها اعتبارًا من يوم الخامس من شهر يناير الجاري ولمدة 15 يوما.وقال البيان: إنه تم تمديد حظر التجوال على أن يتم إغلاق جميع الشركات في الساعة السادسة مساء، مشيرا إلى أن العمل في القطاع السياحي بالبلاد مستمر، لكن يتعين على السياح، المحليين والأجانب، إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.وأضاف أنه يجب على السياح الأجانب تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا لدخول الأراضي الرواندية، ورغم ذلك سيتعين عليهم إجراء اختبار جديد عند الوصول إلى الأراضي الرواندية مع الالتزام بحجر صحي إجباري لمدة 24 ساعة حتى ظهور نتيجة الاختبار.يشار إلى أن رواندا فرضت حظرا منذ مطلع شهر ديسمبر 2020، على جميع التجمعات والمناسبات وحفلات الزفاف والاجتماعات والمؤتمراتـ، ووفقا لإحصاءات الشرطة الرواندية، فقد تم القبض على ما يصل إلى 57 ألف شخص لخرقهم التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد وبعده.