رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رواندا تمدد حظر التجول الليلي أسبوعين إضافيين بسبب كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 07:18 م
كورونا في رواندا
كورونا في رواندا
أ ش أ
طباعة
ذكرت السلطات الرواندية، أنها ستمدد حظر التجوال بالبلاد بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا لمدة أسبوعين إضافيين، كما حظرت على المركبات العامة والخاصة الدخول إلى العاصمة كيجالي أو الخروج منها والتنقل بين مختلف مقاطعات البلاد.

وكان مكتب رئيس الوزراء الرواندي قد أصدر بيانا لاتخاذ تدابير احترازية جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) يسري مفعولها اعتبارًا من يوم الخامس من شهر يناير الجاري ولمدة 15 يوما.

وقال البيان: إنه تم تمديد حظر التجوال على أن يتم إغلاق جميع الشركات في الساعة السادسة مساء، مشيرا إلى أن العمل في القطاع السياحي بالبلاد مستمر، لكن يتعين على السياح، المحليين والأجانب، إجراء اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وأضاف أنه يجب على السياح الأجانب تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا لدخول الأراضي الرواندية، ورغم ذلك سيتعين عليهم إجراء اختبار جديد عند الوصول إلى الأراضي الرواندية مع الالتزام بحجر صحي إجباري لمدة 24 ساعة حتى ظهور نتيجة الاختبار.

يشار إلى أن رواندا فرضت حظرا منذ مطلع شهر ديسمبر 2020، على جميع التجمعات والمناسبات وحفلات الزفاف والاجتماعات والمؤتمراتـ، ووفقا لإحصاءات الشرطة الرواندية، فقد تم القبض على ما يصل إلى 57 ألف شخص لخرقهم التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد وبعده.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

بتخفيض 50%.. أسعار تذاكر الطيران بعد مبادرة «شتي في مصر»

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

«الخارجية»: اجتماع سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب

«ولكن».. رواية جديدة للكاتب أحمد الموافى

بعد ملف «الدستور».. صحوة بالثقافة لإعادة المتاحف الفنية لرونقها

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله