رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9 وفيات و2433 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

الأحد 10/يناير/2021 - 06:46 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الماليزية، الأحد، عن تسجيل 2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و9 حالات وفاة ناجمة عنه.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" - إن حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم بينها 7 حالات وافدة من الخارج، و2426 حالة انتقال محلي للعدوى، مضيفا أن البلاد سجلت حتى الآن 135 ألفا و992 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، منها 27 ألفا و332 حالة لا تزال نشطة.

كما أعلن المسؤول الماليزي عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في ماليزيا إلى 551 حالة وفاة.

وأشار إلى تعافي 1277 شخصا آخر من الإصابة، ليبلغ العدد التراكمي لحالات التعافي في ماليزيا 108 آلاف و109 حالات، وهو ما يعادل 79.5% من العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 في البلاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بتخفيض 50%.. أسعار تذاكر الطيران بعد مبادرة «شتي في مصر»

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

«الخارجية»: اجتماع سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب

«ولكن».. رواية جديدة للكاتب أحمد الموافى

بعد ملف «الدستور».. صحوة بالثقافة لإعادة المتاحف الفنية لرونقها

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله