9 وفيات و2433 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، الأحد، عن تسجيل 2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و9 حالات وفاة ناجمة عنه.وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" - إن حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم بينها 7 حالات وافدة من الخارج، و2426 حالة انتقال محلي للعدوى، مضيفا أن البلاد سجلت حتى الآن 135 ألفا و992 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، منها 27 ألفا و332 حالة لا تزال نشطة.كما أعلن المسؤول الماليزي عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في ماليزيا إلى 551 حالة وفاة.وأشار إلى تعافي 1277 شخصا آخر من الإصابة، ليبلغ العدد التراكمي لحالات التعافي في ماليزيا 108 آلاف و109 حالات، وهو ما يعادل 79.5% من العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 في البلاد.