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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إضراب عن الطعام يومين.. سيدات الرقة تكشفن جرائم تركيا بشمال سوريا

الأحد 10/يناير/2021 - 05:17 م
سيدات الرقة تكشفن
سيدات الرقة تكشفن جرائم تركيا بشمال سوريا
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شهدت مدينة الرقة السورية إضراب السيدات عن الطعام على مدى يومين على التوالي، معلنات تنديدهن بالانتهاكات التركيَّة، التي تُمارس على نساء الشمال السوري، واصفين إياها بـ«اللا إنسانية واللا أخلاقية»، كما وصفن التدخل التركي «بالاحتلال».

وشارك مجلس الشباب العام ومجلس المرأة العام، ومجلس ناحية الرقة لحزب سوريا المستقبل بالإضراب، تحت شعار: ” لا للاحتلال.. لا للإبادة.. معاً نحمي المرأة والحياة”، كما شارك عدد من الممثلين عن الإدارات، والمؤسسات، والمجالس المدنية والعسكرية المختلفة في مدينة الرقة.

وزُيِّنت صالة المجلس بالعديد من صور الشهداء ومنها صور شهيدة الياسمين «هفرين خلف»، وأعلام حزب سوريا المستقبل وأعلام إدارة المرأة في الرقة، بالإضافة إلى الشعارات التي تندد بانتهاكات الاحتلال التركي ومنها:«نحن نساء الرقة بإضرابنا عن الطعام سنكسر قيود الظلام، سنقف سداً منيعاً أمام الفاشية التركية، كلنا مقاومة».

وأعربت حنان محمد في كلمة باسم مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل عن الرفض القاطع للانتهاكات التركية في شمال سوريا قائلة: «نحن كنساء سوريات على اختلاف مكوناتنا وثقافاتنا ومعتقداتنا اليوم نقف وقفة واحدة ضد التدخلات والانتهاكات التركيَّة اللا إنسانية واللا أخلاقية التي تُمارس على نساء الشمال السوري».

وأضافت «حنان»، إن «تركيا تنتهك حقوق الإنسان وتخرق المواثيق الدولية وتواصل استهداف وانتهاك حقوق المرأة، حيث اعتقلت المئات من النساء، ومنهن ليلى كوفن، وأيضاً استهدفت الأمين العام لحزب سوريا المستقبل المهندسة هفرين خلف».

وشددت على أهمية مساندة قوات سوريا الديمقراطيَّة التي تسطر أروع البطولات في مقاومة هجمات الاحتلال التركي، كما جدَّدت العهد للشهداء، قائلةً: «نتعهد بأن نسير على درب الشهداء، وأن نكمل مسيرتهم النضاليَّة نحو بناء سوريا ديمقراطيَّة تعددية لا مركزيَّة».


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