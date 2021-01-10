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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

استعلام معاش نقابة المعلمين.. ومواعيد صرف شهر يناير 2021

الأحد 10/يناير/2021 - 06:54 م
نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
هاجر رضا
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تصدرت محركات البحث جوجل الاستعلام عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين، وهو الأمر الذي يهم الكثير من المعلمين.
ويرصد "الدستور" مواعيد صرف معاش نقابة المعلمين شهر يناير 2021، في سياق السطور التالية: -

استعلام معاش نقابة المعلمين.. ومواعيد صرف شهر يناير 2021

وقال نقيب المعلمين، إنه تم صرف معاشات الورثة للحالات التي استوفت أوراقها في مواعيدها حيث تمكنت النقابة من توفير المبالغ المالية لذلك من خلال موارد النقابة وتم التنسيق مع بنك الإسكان والتعمير لإنهاء إجراءات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي وفقا لمواعيد محددة لمنع التكدس أمام الماكينات لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.

جدير بالذكر أن موعد صرف معاش نقابة المعلمين لـ 260 ألف عضو مستحق بإجمالي 90 مليون جنيه، تم الموافقة عليه عقب موافقة مجلس النواب على تحسين الأوضاع المالية والخدمية للنقابة مما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتها في صرف ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا للمعاش فقط.

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