معاش نقابة المعلمين

استعلام معاش نقابة المعلمين.. ومواعيد صرف شهر يناير 2021





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ويرصد "الدستور" مواعيد صرفشهر يناير 2021، في سياق السطور التالية: -وقال نقيب المعلمين، إنه تم صرف معاشات الورثة للحالات التي استوفت أوراقها في مواعيدها حيث تمكنت النقابة من توفير المبالغ المالية لذلك من خلال موارد النقابة وتم التنسيق مع بنك الإسكان والتعمير لإنهاء إجراءات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي وفقا لمواعيد محددة لمنع التكدس أمام الماكينات لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.جدير بالذكر أن موعد صرف معاش نقابة المعلمين لـ 260 ألف عضو مستحق بإجمالي 90 مليون جنيه، تم الموافقة عليه عقب موافقة مجلس النواب على تحسين الأوضاع المالية والخدمية للنقابة مما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتها في صرف ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا للمعاش فقط.