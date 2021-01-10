رابط البوابة الرسمية لإرسال شكاوى وزارة التربية والتعليم

خطوات تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم



يتم إدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص به، ومن ثم الضغط على تسجيل، يطلب منك بعض البيانات الإضافية، مثل رقم الهاتف الذكي، والبريد الالكتروني.



يوضع كتابة عنوان الشكوى، هل تعسف، تظلم،.. ألخ، وبعدها تقوم بكتابة محتوى الشكوى، وتفاصيل الحالة، ومن ثم يتم تسجيل الشكوى يتم إرسال رقم للشكوى، يمكنك متابعة موقف الشكوى فيما بعد.



يذكر أنه يمكن الاستعلام عن حالة شكوى من خلال الدخول على المنصة، والضغط على الاستعلام عن الشكوى، ثم يتم إدخال رقم الشكوى، وسيظهر لك موقف الشكوى.





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