رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط البوابة الرسمية لإرسال شكاوى وزارة التربية والتعليم

الأحد 10/يناير/2021 - 05:19 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
هاجر رضا
طباعة
خطط وطرق جديدة يقدمها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كانت أقربها إعلان الوزارة عند خدمة جديدة على الموقع وهي اتاحة تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم على الموقع سواء كانت من أولياء الأمور أو الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

يمكن للطالب أو ولي الأمر الذي يرغب في تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم إرسالها عبر هذه منصة وزارة التربية والتعليم عن طريق الضغط هنـــــــــــــــا.

خطوات تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم

بعد الضغط على اللينك يُطلب في البداية إدخال بعض البيانات، مثل تحديد نوع الشاكي، ولى أمر، طالب أو موظف أو معلم.

يتم إدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص به، ومن ثم الضغط على تسجيل، يطلب منك بعض البيانات الإضافية، مثل رقم الهاتف الذكي، والبريد الالكتروني.

يوضع كتابة عنوان الشكوى، هل تعسف، تظلم،.. ألخ، وبعدها تقوم بكتابة محتوى الشكوى، وتفاصيل الحالة، ومن ثم يتم تسجيل الشكوى يتم إرسال رقم للشكوى، يمكنك متابعة موقف الشكوى فيما بعد.

يذكر أنه يمكن الاستعلام عن حالة شكوى من خلال الدخول على المنصة، والضغط على الاستعلام عن الشكوى، ثم يتم إدخال رقم الشكوى، وسيظهر لك موقف الشكوى.

اقرأ أيضا

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

الأكثر قراءة

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

بعد ملف «الدستور».. صحوة بالثقافة لإعادة المتاحف الفنية لرونقها

«الوطنية للصحافة»: نقدر محمود عوض.. وتوجيه لدار المعارف بطباعة أعماله

كمال رحيم يطرح «أحلام العودة» عن «دار العين»

«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس