رابط البوابة الرسمية لإرسال شكاوى وزارة التربية والتعليم
الأحد 10/يناير/2021 - 05:19 م
هاجر رضاطباعة
خطط وطرق جديدة يقدمها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كانت أقربها إعلان الوزارة عند خدمة جديدة على الموقع وهي اتاحة تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم على الموقع سواء كانت من أولياء الأمور أو الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
يمكن للطالب أو ولي الأمر الذي يرغب في تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم إرسالها عبر هذه منصة وزارة التربية والتعليم عن طريق الضغط هنـــــــــــــــا.
يتم إدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص به، ومن ثم الضغط على تسجيل، يطلب منك بعض البيانات الإضافية، مثل رقم الهاتف الذكي، والبريد الالكتروني.
يوضع كتابة عنوان الشكوى، هل تعسف، تظلم،.. ألخ، وبعدها تقوم بكتابة محتوى الشكوى، وتفاصيل الحالة، ومن ثم يتم تسجيل الشكوى يتم إرسال رقم للشكوى، يمكنك متابعة موقف الشكوى فيما بعد.
يذكر أنه يمكن الاستعلام عن حالة شكوى من خلال الدخول على المنصة، والضغط على الاستعلام عن الشكوى، ثم يتم إدخال رقم الشكوى، وسيظهر لك موقف الشكوى.
يمكن للطالب أو ولي الأمر الذي يرغب في تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم إرسالها عبر هذه منصة وزارة التربية والتعليم عن طريق الضغط هنـــــــــــــــا.
خطوات تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليمبعد الضغط على اللينك يُطلب في البداية إدخال بعض البيانات، مثل تحديد نوع الشاكي، ولى أمر، طالب أو موظف أو معلم.
يتم إدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص به، ومن ثم الضغط على تسجيل، يطلب منك بعض البيانات الإضافية، مثل رقم الهاتف الذكي، والبريد الالكتروني.
يوضع كتابة عنوان الشكوى، هل تعسف، تظلم،.. ألخ، وبعدها تقوم بكتابة محتوى الشكوى، وتفاصيل الحالة، ومن ثم يتم تسجيل الشكوى يتم إرسال رقم للشكوى، يمكنك متابعة موقف الشكوى فيما بعد.
يذكر أنه يمكن الاستعلام عن حالة شكوى من خلال الدخول على المنصة، والضغط على الاستعلام عن الشكوى، ثم يتم إدخال رقم الشكوى، وسيظهر لك موقف الشكوى.