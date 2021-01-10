العراق يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وفقا لم ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد.وأضافت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية.