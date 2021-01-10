حبس لص احترف سرقة الشقق السكنية بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بحبس لص تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والتسلق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم على.ص عاطل، تمكن من سرقة العديد من الشقق السكنية فى غياب سكانها بأسلوب كسر الباب والتسلق.وأقر المتهم بسرقته لـ ٧ شقق سكنية بذات الأسلوب وسرقة مبالغ مالية لم تتعدى الـ٥ آلاف جنيه وبعض محتويات الشقق من رسيفرات وشاشات ال جى وتمكن من بيعهم لدى عميله بمنطقة النهضة.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالى من ضبط عاطل أثناء سرقته إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وتم اقتياده لقسم الشرطة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق