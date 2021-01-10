تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طالب الرحاب» لـ13 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل طالب الرحاب، لجلسة 13 يناير.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.كان النائب العام السابق، أحال المتهمين «أ.ح»، 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته «ح.أ» 20 سنة طالبة، و«م.ى»، 20 سنة، سائق، و«ب.م»، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و«س.ر»، وشهرته «سيكا»، 40 سنة، سائق، و«م.ع»، 40 سنة، سفرجي، و«و.ح»، 32 سنة، سائق، وشقيقه «أ.ح»، 21 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات.وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.