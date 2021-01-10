صور صلاة الجنازة على الفنان هادي الجيار.. ووداع خاص من أشرف زكي

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار قبل دقائق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.وتواجدت الأسرة أمام المسجد في حالة انهيار كبير، بحضور عدد من أهل الفن منهم الفنان أشرف زكي، ومنير مكرم، وفتوح أحمد، وأيمن عزب.وعقب الجنازة، يشيع الفنان لدفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر في طريق الفيوم، والعزاء على المقابر أيضًا.كان الفنان الراحل هادي الجيار قد نقل إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حتى توفاه الله صباح اليوم.