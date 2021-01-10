مسئول إسرائيلي سابق عن أحداث الكونجرس: ديمقراطية هشة

قال وزير العدل الإسرائيلي السابق، آفي نيسنكورن، اليوم الأحد، إن اقتحام محتجين مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، أثبتت أن الديمقراطية هشة.وحذر وزير العدل الإسرائيلي السابق من أن الديمقراطية في إسرائيل بوضع أكثر هشاشة مما هي عليه في الولايات المتحدة.وأشار "نيسنكورن"، الذي استقال في أواخر ديسمبر بعد انسحابه من حزب بيني غانتس (أزرق- أبيض)، لقناة "12 نيوز"، إلى أن "محاولة المحتجين للسيطرة على مبنى الكابيتول تظهر مدى هشاشة الديمقراطية" هناك، مضيفا: "الأمر ليس كما كنا نظن حتى السنوات القليلة التي مضت، وهذا ليس ما تسير عليه الأمور، وفي إسرائيل، الديمقراطية أصغر بكثير، وأكثر هشاشة مما هي عليه".وتابع: "يمكننا أن نرى أشياء أسوأ هنا، ويمكن أن نرى وضعا يتم فيه تقويض النظام الديمقراطي بأكمله"، وأردف: "هذا أسوأ بكثير من أعمال الشغب".