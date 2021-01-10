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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جرائم النصب والاحتيال فى الشيخ زايد

الأحد 10/يناير/2021 - 11:58 ص
ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في وقائع النصب، ويتخذون من دائرة قسم شرطة ثان بالشيخ زايد مقرًا لهم.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع قطع وتماثيل "مقلدة" بزعم كونها أثرية على خلاف الحقيقة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة واتخاذهم من فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة "مستأجرة لأحدهم" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالفيلا المشار إليها وتم ضبطهم.. وبحوزتهم (فرد رصاص- مسدس صوت- قطعتا سلاح أبيض- 2 تمثال حجرى - تمثال"ذهبى اللون" - 31 عملة معدنية- 20 سبيكة "ذهبية اللون" - وجميعها مقلدة - مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- ماكينة عد نقود- 12 رزمة أوراق بيضاء"بحجم الأوراق النقدية"- مجموعة من العملات المحلية المقلدة - 3 سيارات ملاكى) كما تم ضبط ثلاثة أشخاص بالفيلا المشار إليها "أحدهم هارب محكوم عليه بالسجن 15 سنة".

وبمواجهة أفراد التشكيل اعترفوا باستخدام التماثيل والعملات والسبائك المضبوطة بحوزتهم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية والسيارات من حصيلة نشاطهم الإجرامى والأسلحة النارية والبيضاء لحماية ذلك النشاط، وأضافوا بأن الأشخاص الثلاثة المتواجدين بمكان الضبط من ضحاياهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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