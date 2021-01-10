ضبط 150 أسطوانة أكسجين في مخزن غير مرخص بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن أسطوانات غاز أكسجين بدائرة قسم شرطة الجمالية، لإدارته المخزن بدون ترخيص.وحيازته كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على ( 150أسطوانة غاز الأكسجين "مختلفة الأحجام" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.