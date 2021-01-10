مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة شيكاجو الأمريكية
الأحد 10/يناير/2021 - 10:43 ص
مروة عنبرطباعة
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرون بإطلاق نار قرب مطعم في مدينة شيكاجو بولاية إلينوي الأمريكية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين محليين اليوم، بأن رجلا أطلق النار على 6 أشخاص وتسبب بمقتل 3 بينهم طالب في جامعة شيكاجو وإصابة ثلاثة آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة الأمريكية، من تصفية منفذ العملية، التى أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين محليين اليوم، بأن رجلا أطلق النار على 6 أشخاص وتسبب بمقتل 3 بينهم طالب في جامعة شيكاجو وإصابة ثلاثة آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة الأمريكية، من تصفية منفذ العملية، التى أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.