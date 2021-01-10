مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة شيكاجو الأمريكية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرون بإطلاق نار قرب مطعم في مدينة شيكاجو بولاية إلينوي الأمريكية.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين محليين اليوم، بأن رجلا أطلق النار على 6 أشخاص وتسبب بمقتل 3 بينهم طالب في جامعة شيكاجو وإصابة ثلاثة آخرين.وتمكنت قوات الشرطة الأمريكية، من تصفية منفذ العملية، التى أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.