«نيو» تطلق أول سيدان كهربائية

أطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية نيو أول نموذج سيارة سيدان لها، لتنافس شركات صناعة السيارات الفاخرة التي تعمل بالبنزين، واضعة نصب أعينها الفوز بحصة أكبر في أضخم سوق للسيارات في العالم.يتزامن إطلاق نيو السيارة إي.تي.7 خلال مناسبة بمدينة تشنغدو في غرب الصين مع بدء منافستها تسلا بيع سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الفئة واي صينية الصنع في السوق الصينية نفسها.تهدف نيو للتوسع في طُرزها لجذب مزيد من العملاء وتشكل كل من السيارات السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات 46 بالمئة من إجمالي المبيعات في سوق سيارات الركوب بالصين.وقال الرئيس التنفيذي وليام لي إن تكنولوجيا البطاريات الجديدة لنيو تتيح للسيارة إي.تي.7 قطع مسافة تزيد على ألف كيلومتر بشحنة واحدة.يبدأ سعر السيارة من 378 ألف يوان (58 ألفا و378 دولارا) دون مجموعة البطارية، وهي من أغلى مكونات السيارات الكهربائية، والتي يمكن استئجارها من الشركة، ويبدأ السعر بعد إضافة مجموعة البطارية من 448 ألف يوان.