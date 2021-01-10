إسرائيل تسجل 5030 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 5030 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل معدل تلوث بنسبة 6.3%.وأوضحت الصحة الإسرائيلية وجود 69160 مصابا حاليا، 993 منهم في حالة خطيرة، بينهم 231 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما توفي 3645 شخصا حتى الان بسبب المرض.ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل اليوم بإعطاء جرعات ثانية من لقاح فايزر لفيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق حملتها للتلقيح، حيث قامت بإعطاء جرعات اللقاح الأولى إلى 1.7 مليون شخص.