حكاية إيمان.. من صحفية إلى مدربة غطس (صور)

ليس هناك فرق بين شاب وفتاة عندما تعرف وتصمم على التميز والاجتهاد، تتفتح أمامك كل الأبواب المغلقة، قاعدة استخدمتها إيمان سليم لتكون من أولى الفتيات اللاتى يعملن في هذه المهنة ويتركن خلفهن كل الموانع لتعمل في شيء تعشقه وتصبح مميزه به.تحكي إيمان سليم، 32 عامًا، أنها التحقت بمجال الصحافة بعد تخرجها من الجامعة، واستمرت في المهنة ثلاث سنوات، لكن كانت تشعر بأن هناك شيء ينقصها، تغير نمط حياتها عندما عرض عليها أحد المقربين أن تعمل في مهنه الغطس لمعرفته أنها تحب هذه المهنة، وبالفعل تركت إيمان الصحافة والتحقت بمركز تدريب للغطس لتكون من أوائل الفتيات في تلك المهنة.في بداية الأمر كان هناك اعتراض كبير من قبل أسرتها ورفضوا أن تذهب لمدينة دهب، خوفًا عليها أن يصيبها مكروه، وبعد أن اقتنعوا بدأت إيمان رحلتها مع الغطس وتطورت بها حتى أصبحت مدير فني لمركز غطس، مما جعل أسرتها تفتخر بها وبكل قرار أخذته في حياتها.تحلم إيمان أن تعلم الغطس لكل المصريين وتوجه رساله لكل الشباب بأن يأخذوا الطريق المناسب لهم حتى ولو كان صعبًا، وتحلم بأن تنشئ مدرسة خاصة لتعليم الغطس بالمجان.