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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قرارت حاسمة لـ أشرف زكى بعد أزمة رحاب الجمل

الأحد 10/يناير/2021 - 12:11 ص
أشرف زكى
أشرف زكى
أمير محمد خالد
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أزمة كبيرة كشفتها أمس الفنانة رحاب الجمل، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث هاجمت الفنان باسم سمرة في منشور لها ووصفته بـ"الممثل السكران".

تصريحات "الجمل" جاءت بعد حضور الفنان بروفة أحد الأعمال السينمائية الذي تجمعهما "وهو سكران"، حسب وصفها، واشتبك الثنائي معًا بتراشق الألفاظ وتدخل أمن وجاردات الفندق الذي كانوا يجتمعون فيه للفض بينهما، وكانت تنوي رحاب الجمل التقدم ببلاغ للنائب العام، ولكنها تراجعت بعد تدخل النقيب أشرف زكي والذي وعدها بالتحقيق.

وبالفعل مسحت رحاب الجمل البوست وذهب لأشرف زكي وشرحت له تفاصيل الأزمة ووعدها بحلها وشرح لها أهمية دور النقابة في فض مثل هذة الازمات بدلًا من اللجوء للقضاء أو السوشيال ميديا، وخرج الفنان باسم سمرة ليرد على الفنانة رحاب الجمل بأنه سيقوم بتقديم شكوى ضدها للنقابة أيضًا للتشهير به، مؤكدًا أن ما كتبته غير صحيح.

وخرج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات إعلامية مساء السبت، يعلن قرارت هامة بعد هذه الأزمة، حيث قال إنه سيقوم بشطب أي فنان يطرح مشكله بينه وبين فنان آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، لان ذلك يسيء لمصر وللفنانين المصريين، وأكد أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأن صديق له أخبره بما فعلته رحاب الجمل، وتحدث مع رحاب الجمل ووعدها بحل المشكلة بالتراضي أو التحقيق فيها ومعاقبة المخطئ.

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