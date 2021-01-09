الإحصاء: 6.3 مليار دولار صادرات مصر من سلع نصف مصنعة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع نصف مصنعة إلى حدود 6.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 5.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 480.9 مليون دولار خلال عام.وأوضح تقرير الإحصاء أن بين أبرز صادرات مصر من السلع نصف مصنعة تأتى المواد بلاستيكية بقيمة 720 مليون دولار، غزل قطن بقيمة 92 مليون دولار، زيوت ودهون نباتية وحيوانية بقيمة 76.5 مليون دولار، كربون 63.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام.