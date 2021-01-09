رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء 116 ألفا و526 إصابة بكورونا فى تونس

السبت 09/يناير/2021 - 10:48 م
كورونا فى تونس
كورونا فى تونس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 116 ألفًا و526 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 157 ألفًا و514 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم السبت - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 7 آلاف و516 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 342 حالة، إلى جانب 118 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5 آلاف 153 حالة، فيما سجلت 2611 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 157 ألفًا و514 حالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ«الممثل السكران»

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

الصور

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

الصحة: 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

ريال مدريد يتعثر على ثلوج أوساسونا

ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بثنائية نظيفة فى مرمى تورينو

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض للتصوير الزيتى وآخر للنحت بجاليرى قرطبة.. اليوم

غدًا.. حمدى على الدين بضيافة مبادرة كل يوم شاعر أونلاين

«فريبا» تطلق رواية «امرأة من طهران»

«المتحولون دينيا مذهبيا».. كتاب يسرد تاريخ التحول في عالمنا العربي