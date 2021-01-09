شفاء 116 ألفا و526 إصابة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 116 ألفًا و526 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 157 ألفًا و514 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم السبت - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 7 آلاف و516 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 342 حالة، إلى جانب 118 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5 آلاف 153 حالة، فيما سجلت 2611 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 157 ألفًا و514 حالة.