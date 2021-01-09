كيف تواجه الدولة فساد المحليات؟

المواطن منذ ميلاده يتعامل مع المحليات

دور المحليات في التراخيص والطرق والإعلانات

فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة

الرقابة على أداء الموظفين

في تصريح للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أوضح أن الوزارة تعمل خلال السنوات الماضية على محاربة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وأنه لن يسمح بوجود موظف فاسد، مضيفًا أن قطاع المحليات فساده ملحوظ لأن المواطن يحتك بالقطاع بصفة يومية، ففي خلال العامين الماضيين تم تحويل 6400 موظف للنيابة العامة والإدارية بسبب وقائع فساد.قال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الفساد في المحليات قديم ومستمر لأن أي مواطن منذ يوم ميلاده يتعامل مع الإدارة المحلية ولا يمكن للمواطن الاستغناء عنها أو لا يمكنه التعامل معه، "فإذا كان هناك رصيف حد معتدي عليه يتم التوجه للإدارة المحلية.وأوضح الجندي في تصريح لـ«الدستور» أن كل الأنشطة التجارية والصناعية داخل الأحياء مسؤول عنها المحليات، "المكاوجي الميكانيكي والسوبر ماركت وأي نشاط يتم استخدامه في الحياة اليوم مسؤليتها"، فهي المسؤولة عن اخراج التراخيص، وهناك إدارة البيئة أيضا التابعة لها ودورها التأكد من التزام المحلات بيئيًا، وإدارة للتراخيص المسؤولة عن اصدار تراخيص المحلات والاعلانات في الطرق في نطاق الحي، وإدارة الاشغالات المسؤولة عن منع إشغالات الطريق وكذلك الحرص على وقوف كل بائع متجول في مكانه.وأضاف أن فساد المحليات ساهم في زيادة فوضى مخالفات البناء التي انتشرت بكثرة وزادت عن الحد في كافة أنحاء الجمهورية خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، فهذه المخالفات لم تصدر في الخفاء ولكنها كانت على مرمى ومسمع الجميع، لذلك يأتي دور المحافظ ورئيس الحي ورئيس المدينة ألا يسمحوا باستمرار هذه الجرائم.وتابع أن كل مظاهر الخلل الذي نعاني منه كمواطنين مسؤول الإدارة المحلية لأنهم يعرفون أهميته بالنسبة للمواطن بيتحكموا فيه وفي احتياجاتهم وبالتالي يلجأ المواطن لحل هذه المشكلة إلى اللجوء دفع رشوة على سبيل المثال لقضاء مصلحته، ما يزيد من معدلات الفساد، كلما كان المواطن محتاكًا بالإدارة المحلية بشكل أكبر كلما كان الفساد أكبر.وأكد أن أهم طريقة لمحاربة فساد المحليات هي فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة بحيث لا يكون هناك احتكاك مباشر، فإذا أراد المواطن استخراج رخصة ما ويتوجه للادراة المسؤولة في المحليات وهنا يطلب المسؤول أوراق وتعقيدات في الإجراءات ربما لا تحتاجها هذه الرخصة "والكلمة الشهيرة تعالى بكرة او بعد اسبوع"، من أجل تعقيد الأوراق وتأخيرها ليستفيد من هذا المواطن كي ينهي أوراقه بسرعة إذا أراد بطريقة غير مشروعة.وأضاف أن هذا الفصل الذي بدأ من خلال التحول الرقمي حاليا وتم إنهاء الأوراق الكترونيا من خلال الأونلاين وتم تحديد الموعد الذي يجب أن يستلم المواطن منه أوراقه المطلوبة، لن يكون هناك الفساد المعتاد أو الرشوة المعتادة لإنهاء الأوراق فكلما زاد فصل مقدم الخدمة وهو الموظف عن طالب الخدمة وهو المواطن كلما قل الفساد.وتابع أن الرقابة على الأداء يجب أن يتم تفعيلها لمحاربة فساد المحليات وتكون مستمرة، مضيفا «الموظف الذي يأخذ اجازة يجب أن تحدد الهدف منها ومن يستلم أوراق لانهاءها يجب أن يتم تحديد موعد الانتهاء منها في وقت محدد لا تترك الفترة الزمنية مفتوحة لانهاءها بحيث يترك الباب مفتوح للفساد والرشاوي لإنهاء الأوراق لمن يدفع أكثر».