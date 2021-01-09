بريطانيا تسجل 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت، 59 ألفا و937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و17 ألفا و409 حالات.وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 1035 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 80 ألفا و868 حالة.