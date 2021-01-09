800 إصابة جديدة بكورونا فى اليونان

أعلنت الصحة اليونانية السبت، عن تسجيل 800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 5227 بعد تسجيل الحالات الجديدة أمس بينما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات 144 ألفًا و293 حالة.