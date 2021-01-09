رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

800 إصابة جديدة بكورونا فى اليونان

السبت 09/يناير/2021 - 08:00 م
كورونا فى اليونان
كورونا فى اليونان
أ ش أ
طباعة
أعلنت الصحة اليونانية السبت، عن تسجيل 800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 5227 بعد تسجيل الحالات الجديدة أمس بينما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات 144 ألفًا و293 حالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

توضيح من الحكومة بشأن «خصخصة مركز شباب الجزيرة»

وفاة وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة وتصفه بـ «الممثل السكران»

الصور

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

توضيح من الحكومة بشأن «خصخصة مركز شباب الجزيرة»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الآن.. تردد سى بى سى الجديد 2021 cbc وأهم البرامج والمسلسلات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لأسرة «الأبنودى» فى صالون نجيب محفوظ

يوسف فاخوري يرصد التاريخ الإنساني للسد العالي

معرض «مونوجرافيا» للفنانة وفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. صالون المنتدى الثقافي يستضيف الروائية العراقية إنعام كجه جي