2451 إصابة بكورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، السبت، تسجيل 2451 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 133 ألفًا و559 إصابة.وقال مدير عام وزارة الصحة، الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريحات أوردتها صحيفة ذا صن الماليزية، إن الحالات الجديدة تضمنت 5 إصابات وافدة من الخارج و2446 حالة على المستوى المحلي.وتم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا إلى 542 وفاة، بينما تماثل ألف و401 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 106 آلاف و832 متعافيًا.