أبوشقة يُجرى مفاوضات مكثفة لحصول «الوفد» على رئاسة 3 لجان بالبرلمان

أجرى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مفاوضات مكثفة، بشأن حصول الوفد فى انتخابات رؤساء اللجان داخل مجلس النواب على 3 رؤساء لجان فى المجلس و6 نواب رؤساء لجان كحد أدنى.وجاء ترتيب حزب الوفد فى مقاعد مجلس النواب في الترتيب الثالث، كما أن عدد لجان المجلس طبقًا للقانون بلائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016، 25 لجنة يتم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين سر اللجنة بالانتخاب السرى المباشر.ويجري أبوشقة اتصالات مكثفة من أجل الدفع بمرشح لوكالة مجلس النواب، خاصة أنه كان له وكيل فى البرلمان هو سليمان وهدان.